Сколько может проехать электромобиль при заряде 0%

Зарядка пустого электромобиля. Фото: magnific.com

Если в пути понадобится срочная зарядка электромобиля, а на экране уже горит ноль, паниковать не стоит. Большинство современных моделей обладают скрытым запасом энергии, который позволяет добраться до ближайшей станции даже после исчерпания основного запаса хода. Это подтвердили результаты испытания AUTOBEST ECOBEST Challenge 2026, в ходе которого журналисты проверили 15 серийных авто до полной остановки. В среднем тестовые машины смогли преодолеть еще около 16 км после появления отметки 0% на приборной панели.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Ionity.

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Рекордсмены теста

Лучший показатель выносливости продемонстрировал кроссовер Leapmotor B10, который проехал на нулевом заряде 32 км до полной остановки. Почти такой же результат зафиксировали за рулем Tesla Model Y Long Range, ведь американский электрокар уступил лидеру всего 1,6 км.

В целом автопроизводители не раскрывают точный объем энергии в буферной зоне и скорость движения машин на финальном отрезке, поэтому водителям не стоит рассчитывать на эти километры как на полноценный пробег.

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Зато седан Xpeng P7+ остановился почти сразу, преодолев менее одного километра после 0%. Такое разительное различие между моделями объясняется тем, что инженеры каждого бренда по-своему настраивают алгоритмы расчета запаса хода и объем защитного буфера аккумулятора. Одни марки оставляют большой резерв для безопасного проезда до розетки, тогда как другие позволяют водителю использовать почти всю доступную емкость аккумулятора до момента появления нуля на приборной панели.

Условия испытаний

Заезды проходили на итальянских дорогах в окрестностях Милана при температуре воздуха от 20 до 25 °C. Колонна двигалась за лидером в обычном режиме езды с включенным климат-контролем, а водители менялись машинами каждые 30 км для объективности.

Низкий заряд не означает физического износа аккумуляторов, ведь электроника блокирует двигатель заранее, чтобы защитить батарею от глубокого разряда. Кроме того, нулевой прогноз пробега не всегда совпадает с отметкой 0% на индикаторе, как это было с Tesla Model 3, которая в одном из тестов проехала еще 50 км после 0%.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как на самом деле правильно заряжать электромобиль. Ежедневные привычки водителя влияют на срок службы дорогостоящей тяговой батареи.

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