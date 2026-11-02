Водитель следит за уровнем заряда электромобиля на смартфоне. Фото: magnific.com

Желание ежедневно заряжать электромобиль до отметки 100% — вполне естественное стремление каждого владельца. Полный запас хода дает чувство уверенности и позволяет не беспокоиться о поиске зарядной станции в течение дня. Однако постоянное подключение к сети ради максимального показателя существенно ускоряет износ аккумулятора. Эксперты советуют изменить эту привычку, чтобы сохранить высокую емкость батареи на протяжении многих лет.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Влияние напряжения

Большинство современных автомобилей используют литий-ионные аккумуляторы, которые отличаются высокой энергоэффективностью. Со временем химические элементы внутри блока теряют способность удерживать первоначальный объем энергии. Чтобы замедлить этот процесс, специалисты советуют придерживаться диапазона от 20% до 80% во время ежедневных поездок.

Когда уровень заряда превышает отметку 80%, внутреннее напряжение достигает критических значений.

В этот момент аккумулятор подвергается максимальной нагрузке, что негативно сказывается на его общем состоянии. Аналогичный стресс возникает и при сильной разрядке ниже 20%.

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Быстрая зарядка

Заряжать аккумулятор до полного заряда имеет смысл перед выездом в дальнюю поездку, когда впереди предстоит длительный переезд. Полный заряд обеспечивает дополнительную защиту от возможных пробок или плохих погодных условий.

Однако непосредственно во время поездки на скоростных станциях постоянного тока лучше останавливать зарядку именно на отметке 80%.

Пополнение заряда с 10% до 80% обычно занимает около 30 минут. Зато зарядка оставшихся 20% требует ровно столько времени из-за автоматического замедления подачи тока для защиты систем. Остановка на отметке 80% экономит драгоценное время в пути и защищает аккумулятор от перегрева.

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