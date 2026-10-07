Почему подержанные электромобили подорожали на 25 %: основные причины

Renault Zoe 2020 года. Фото: netcarshow.com

Резкое подорожание традиционного топлива заставило многих водителей пересмотреть свои приоритеты при выборе транспорта. На французском рынке подержанные электромобили стали одним из самых популярных товаров, из-за чего их ассортимент резко сократился. Если раньше электрические машины быстро теряли в цене, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Водители активно ищут бюджетные экологичные модели, пытаясь сократить ежедневные расходы на поездки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на L’automobiliste.

Реклама

Дефицит моделей

По данным сайта Automobile Propre, количество объявлений о продаже компактного хэтчбека Renault Zoe во Франции сократилось на 86% за год. Средняя стоимость этой модели подскочила на 25% и достигла отметки 14 985 евро. Исследование автомобильного портала La Centrale показывает, что общий запас подержанных электромобилей сократился на 32%, а в бюджетном сегменте до 20 000 евро предложение упало почти вдвое. Наибольший спрос наблюдается на доступные городские модели Peugeot e-208, Fiat 500e, Dacia Spring и Volkswagen ID.3 по цене до 15 000 евро.

Главным катализатором ажиотажа стало подорожание дизельного топлива, цена которого в сентябре 2026 года превысила 2,30 евро за литр. Из-за этого покупатели начали массово искать варианты на электротяге. Количество онлайн-запросов на такие автомобили выросло более чем вдвое по сравнению с началом года.

Динамика продаж

Статистика агентства AAA DATA подтверждает реальный рост сделок на рынке. В августе 2026 года водители приобрели 15 928 подержанных электромобилей, что на 32% больше, чем в прошлом году. По данным организаций Avere-France и Mobilians, наибольшие объемы продаж во втором квартале демонстрировали Renault Zoe, Peugeot e-208, Tesla Model 3 и Fiat 500.

Читайте также:

Средняя цена подержанного электромобиля достигла 25 593 евро, увеличившись за год почти на 10%. По информации сервиса CapCar, сроки продажи таких автомобилей также существенно сократились. Сейчас электромобили находят нового владельца на три дня быстрее, чем бензиновые или дизельные аналоги.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать электромобиль, которому 10–15 лет. Опытные механики подробно изучили технические особенности и состояние ключевых узлов подержанных электромобилей.

Также читайте, насколько выгодно привезти электромобиль с пробегом из США в 2026 году. Благодаря массовому выходу автомобилей из лизинга и полной технологической унификации покупка машины с аукциона становится рациональным финансовым решением.