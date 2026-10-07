Чому вживані електромобілі здорожчали на 25%: головні причини

Renault Zoe 2020 року. Фото: netcarshow.com

Стрімке подорожчання традиційного пального змусило багатьох водіїв переглянути свої пріоритети під час вибору транспорту. На французькому ринку вживані електромобілі перетворилися на один з найпопулярніших товарів, через що їхній асортимент різко скоротився. Якщо раніше електричні машини швидко втрачали у ціні, то зараз ситуація кардинально змінилася. Водії активно шукають бюджетні екологічні моделі, намагаючись зменшити щоденні витрати на поїздки.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на L’automobiliste.

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Дефіцит моделей

За даними сайту Automobile Propre, кількість оголошень про продаж компактного хетчбека Renault Zoe у Франції скоротилася на 86% за рік. Середня вартість цієї моделі підскочила на 25% і досягла позначки 14 985 євро. Дослідження автомобільного порталу La Centrale показує, що загальний запас електричних машин з пробігом зменшився на 32%, а в бюджетному сегменті до 20 000 євро пропозиція впала майже вдвічі. Найбільший попит спостерігається на доступні міські моделі Peugeot e-208, Fiat 500e, Dacia Spring та Volkswagen ID.3 за ціною до 15 000 євро.

Головним каталізатором ажіотажу стало подорожчання дизельного пального, ціна якого у вересні 2026 року перевищила 2,30 євро за літр. Через це покупці почали масово шукати варіанти на електротязі. Кількість онлайн-пошуків таких машин зросла понад ніж удвічі порівняно з початком року.

Динаміка продажів

Статистика агентства AAA DATA підтверджує реальне зростання угод на ринку. У серпні 2026 року водії придбали 15 928 електричних машин із пробігом, що на 32% більше за торішні показники. За даними організацій Avere-France та Mobilians, найбільші обсяги продажів у другому кварталі демонстрували Renault Zoe, Peugeot e-208, Tesla Model 3 та Fiat 500.

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Середня ціна вживаного електромобіля досягла 25 593 євро, додавши за рік майже 10%. За інформацією сервісу CapCar, терміни продажу таких авто теж суттєво скоротилися. Зараз електричний транспорт знаходить нового власника на три дні швидше за бензинові чи дизельні аналоги.

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