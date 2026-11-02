Водій контролює на смартфоні рівень заряду електромобіля. Фото: magnific.com

Бажання щодня заряджати електромобіль до позначки 100% є цілком природним прагненням кожного власника. Повний запас ходу дає відчуття впевненості та дозволяє не турбуватися про пошук станції протягом дня. Проте постійне підключення до мережі заради максимального показника суттєво прискорює деградацію акумулятора. Експерти радять змінити цю звичку, щоб зберегти високу місткість батареї протягом багатьох років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Вплив напруги

Більшість сучасних машин використовують літій-іонні накопичувачі, які вирізняються високою енергоефективністю. З часом хімічні елементи всередині блоку втрачають здатність утримувати початковий обсяг енергії. Щоб сповільнити цей процес, фахівці радять дотримуватися правила діапазону від 20% до 80% під час щоденних поїздок.

Коли рівень заряду перетинає позначку 80%, внутрішня напруга досягає критичних меж.

У цей момент акумулятор зазнає максимального навантаження, що негативно впливає на його загальний стан. Аналогічний стрес виникає і при сильному розрядженні нижче 20%.

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Швидка зарядка

Заряджати батарею повністю має сенс перед виїздом у далеку подорож, коли попереду чекає тривалий перегін. Повний запас дає додатковий захист від можливих заторів або поганих погодних умов.

Однак безпосередньо під час поїздки на швидкісних станціях постійного струму краще зупиняти процедуру саме на 80%.

Поповнення енергії з 10% до 80% зазвичай займає близько 30 хвилин. Натомість набрання решти 20% вимагає точно такого ж часу через автоматичне уповільнення подачі струму для захисту систем. Зупинка на 80% економить дорогоцінний час у дорозі та захищає акумулятор від перегріву.

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