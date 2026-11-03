Зарядка электромобиля. Фото: magnific.com

Правильная и своевременная зарядка электромобиля позволяет значительно замедлить износ аккумулятора и сохранить первоначальный запас хода. Тяговая батарея остается самым дорогостоящим узлом любого электрокара, поэтому повседневные привычки водителя напрямую влияют на срок ее службы. Статистическое состояние аккумулятора отображает специальный индикатор SoH, который показывает процент сохраненной емкости. Перед покупкой подержанного транспорта специалисты обязательно рекомендуют заказывать диагностический отчет с указанием этого параметра для оценки реальной стоимости машины.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Moto.

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Правило диапазона

Популярная концепция 20/80 предполагает постоянное поддержание уровня заряда аккумулятора в пределах от 20% до 80%. Этот способ идеально подходит для распространенных аккумуляторов типа NMC и NCA, которые деградируют значительно быстрее при длительном нахождении на 100% заряда. Для ежедневных поездок по городу достаточно установить ограничение в системе автомобиля или мобильном приложении.

Кратковременное превышение этого лимита или случайная разрядка ниже 20% не способны мгновенно вывести из строя химические элементы. Перед дальними поездками допускается полная зарядка аккумулятора, но проводить такую процедуру лучше непосредственно перед выездом.

Совсем иначе ведут себя литий-железо-фосфатные батареи LFP, которые устанавливаются на многие современные модели. Производители рекомендуют периодически заряжать их именно до 100%, так как это позволяет системе управления точно калибровать остаток энергии.

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Способы зарядки

Для повседневной эксплуатации лучше всего использовать станции переменного тока AC или домашний настенный модуль.

Быстрые зарядки постоянного тока DC удобны в дороге, но постоянная высокая токовая нагрузка ускоряет износ элементов. Химические элементы особенно сильно страдают от сочетания высокой температуры воздуха и максимального уровня заряда.

Летом автомобиль лучше оставлять в тени, а зимой перед подключением к сети стоит использовать функцию предварительного подогрева аккумулятора.

Во время длительного простоя машину лучше оставлять с уровнем заряда около 50%.

Плавный стиль вождения без резких ускорений и активное использование рекуперации позволяют снизить расход и увеличить пробег на одном заряде.

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