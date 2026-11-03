Заряджання електрокара. Фото: magnific.com

Правильна та своєчасна зарядка електромобіля дозволяє суттєво уповільнити знос акумулятора та зберегти початковий запас ходу. Тягова батарея залишається найдорожчим вузлом будь-якого електрокара, тому щоденні звички водія безпосередньо впливають на термін її служби. Статистичний стан акумулятора відображає спеціальний індикатор SoH, який показує відсоток збереженої місткості. Перед купівлею вживаного транспорту фахівці обов'язково радять замовляти діагностичний звіт з цим параметром для оцінки реальної вартості машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

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Правило діапазону

Популярна концепція 20/80 передбачає постійне утримання рівня енергії всередині накопичувача в межах від 20% до 80%. Цей спосіб ідеально підходить для поширених акумуляторів типу NMC та NCA, які деградують значно швидше при тривалому знаходженні на 100% заряду. Для щоденних міських поїздок достатньо виставити обмеження в системі машини чи мобільному додатку.

Короткочасне перевищення цього ліміту або випадковий розряд нижче 20% не здатні миттєво зіпсувати хімічні осередки. Перед далекими поїздками допускається повне наповнення батареї, але проводити таку процедуру краще безпосередньо перед виїздом.

Зовсім інакше поводяться літій-залізо-фосфатні батареї LFP, які встановлюють на багато сучасних моделей. Виробники рекомендують періодично заряджати їх саме до 100%, позаяк це дозволяє системі управління точно калібрувати залишок енергії.

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Способи поповнення

Для щоденної експлуатації найкраще використовувати станції змінного струму AC або домашній настінний модуль.

Швидкі заправки постійного струму DC зручні в дорозі, але постійне високе навантаження струмом прискорює знос осередків. Хімічні елементи особливо сильно страждають від поєднання високої температури повітря та максимального рівня заряду.

Влітку автомобіль краще залишати в затінку, а взимку перед підключенням до мережі варто використовувати функцію попереднього підігріву накопичувача.

Під час тривалого простою машину краще залишати з рівнем енергії близько 50%.

Плавний стиль їзди без різких прискорень та активне використання рекуперації дозволяють зменшити витрату та збільшити пробіг на одному заряді.

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