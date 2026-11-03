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Головна Авто Як насправді правильно заряджати електромобіль

Як насправді правильно заряджати електромобіль

Ua ru
3 листопада 2026 06:00
Як правильно заряджати електромобіль без шкоди для батареї magnific.com
Заряджання електрокара. Фото: magnific.com

Правильна та своєчасна зарядка електромобіля дозволяє суттєво уповільнити знос акумулятора та зберегти початковий запас ходу. Тягова батарея залишається найдорожчим вузлом будь-якого електрокара, тому щоденні звички водія безпосередньо впливають на термін її служби. Статистичний стан акумулятора відображає спеціальний індикатор SoH, який показує відсоток збереженої місткості. Перед купівлею вживаного транспорту фахівці обов'язково радять замовляти діагностичний звіт з цим параметром для оцінки реальної вартості машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Moto.

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Правило діапазону

Популярна концепція 20/80 передбачає постійне утримання рівня енергії всередині накопичувача в межах від 20% до 80%. Цей спосіб ідеально підходить для поширених акумуляторів типу NMC та NCA, які деградують значно швидше при тривалому знаходженні на 100% заряду. Для щоденних міських поїздок достатньо виставити обмеження в системі машини чи мобільному додатку.

Короткочасне перевищення цього ліміту або випадковий розряд нижче 20% не здатні миттєво зіпсувати хімічні осередки. Перед далекими поїздками допускається повне наповнення батареї, але проводити таку процедуру краще безпосередньо перед виїздом.

Зовсім інакше поводяться літій-залізо-фосфатні батареї LFP, які встановлюють на багато сучасних моделей. Виробники рекомендують періодично заряджати їх саме до 100%, позаяк це дозволяє системі управління точно калібрувати залишок енергії.

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Способи поповнення

Для щоденної експлуатації найкраще використовувати станції змінного струму AC або домашній настінний модуль.

Швидкі заправки постійного струму DC зручні в дорозі, але постійне високе навантаження струмом прискорює знос осередків. Хімічні елементи особливо сильно страждають від поєднання високої температури повітря та максимального рівня заряду.

Влітку автомобіль краще залишати в затінку, а взимку перед підключенням до мережі варто використовувати функцію попереднього підігріву накопичувача.

Під час тривалого простою машину краще залишати з рівнем енергії близько 50%.

Плавний стиль їзди без різких прискорень та активне використання рекуперації дозволяють зменшити витрату та збільшити пробіг на одному заряді.

Раніше Новини.LIVE писали, чому батареї електрокарів Tesla масово ламаються в Україні. Автомобільні деталі високовольтної системи часто виходять з ладу через критичну помилку BMS_a079 та розбаланс у блоках живлення.

Також читайте, які авто надійніші на великих пробігах: електрокари чи машини з ДВЗ? Масштабні перевірки на технічних оглядах показують несподівану статистику щодо витривалості різних типів силових установок.

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Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Ігор Саджа

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