Почему тормоза электромобиля быстро ржавеют и как этого избежать

Тормозные диски и колодки Tesla. Фото: service.tesla.com

Тормозные диски электромобилей и гибридов подвергаются коррозии значительно быстрее, чем у традиционных авто. Задние элементы тормозной системы после двух недель осадков в городе покрываются шероховатой коричневой коркой. При первом торможении водитель слышит неприятный гул и скрежет со стороны колес. Причина заключается в особенностях работы механики на автомобилях с рекуперацией.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Avtopilot.

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Причины коррозии

Во время плавного снижения скорости электродвигатель работает в режиме генератора и заряжает аккумулятор. Именно такое рекуперативное торможение обеспечивает большинство повседневных замедлений в городе. Механические колодки сжимают диски только при экстренных остановках или на последних метрах движения.

В результате чугунные детали остаются холодными и мокрыми. Смесь дождевой воды, соли и дорожных реагентов оседает на металле тонким слоем. Без постоянного трения и нагрева влага испаряется медленно, что приводит к образованию плотной оксидной пленки.

Отсутствие регулярной нагрузки вызывает неравномерный износ деталей. Колодка соприкасается с поверхностью отдельными участками, образуя волнистый рельеф и вызывая биение педали. Кроме того, из-за редкого движения поршня закисают направляющие суппорта, что приводит к заклиниванию всей системы.

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Способ очистки

Для удаления налета достаточно периодически давать механическим тормозам полноценную нагрузку. Профилактику проводят на пустой площадке или безопасном участке дороги. Автомобиль разгоняют до 50–60 км/ч и совершают три или четыре контролируемые остановки подряд. Это позволяет прогреть чугун, выпарить влагу и удалить свежую ржавчину с металла.

После процедуры необходимо проехать несколько километров без резких остановок для равномерного охлаждения узла. Не стоит выполнять такие маневры сразу после посещения мойки, чтобы избежать деформации дисков из-за перепада температур.

Посещение СТО

Если гул и стук сохраняются после интенсивного торможения, это свидетельствует о глубоком поражении металла коррозией. В таком случае необходима диагностика толщины дисков и проверка подвижности поршня в условиях сервисного центра. Игнорирование этих симптомов приводит к неравномерному износу колодок и существенному увеличению тормозного пути в экстренных случаях.

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