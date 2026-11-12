Чому гальма електромобіля швидко іржавіють та як цього позбутися

Гальмівні диски та колодки Tesla. Фото: service.tesla.com

Гальмівні диски електромобілів та гібридів піддаються корозії значно швидше ніж в традиційних авто. Задні елементи гальмівної системи після двох тижнів опадів у місті вкриваються шорсткою коричневою кіркою. На першому ж гальмуванні водій чує неприємний гул і скрегіт з боку коліс. Причина полягає в особливості роботи механіки на авто з рекуперацією.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Avtopilot.

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Причини корозії

Під час плавного скидання швидкості електромотор працює в режимі генератора та заряджає батарею. Це рекуперативне гальмування виконує більшість щоденних сповільнень у місті. Механічні колодки стискають диски лише під час екстрених зупинок або на останніх метрах руху.

У результаті чавунні деталі залишаються холодними та мокрими. Суміш дощової води, солі та шляхових реагентів осідає на металі тонким шаром. Без постійного тертя та нагрівання волога випаровується повільно, що призводить до формування щільної оксидної плівки.

Відсутність регулярного навантаження викликає нерівномірне зношення деталей. Колодка торкається поверхні окремими ділянками, утворюючи хвилястий рельєф і викликаючи биття педалі. Додатково через рідкісний рух поршня закисають напрямні супорта, що призводить до підклинювання всієї системи.

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Спосіб очищення

Для видалення нальоту достатньо періодично давати механічним гальмам повноцінне навантаження. Профілактику виконують на порожньому майданчику або безпечній ділянці дороги. Автомобіль розганяють до 50–60 км/год і здійснюють три або чотири контрольовані зупинки поспіль. Це дозволяє прогріти чавун, випарувати вологу та зняти свіжу іржу з металу.

Після процедури потрібно проїхати кілька кілометрів без різких зупинок для рівномірного охолодження вузла. Не варто виконувати такі маневри одразу після відвідування мийки, щоб уникнути деформації дисків через перепад температур.

Візит на СТО

Якщо гул і стукіт залишаються після інтенсивного гальмування, це свідчить про глибоке ураження металу корозією. У такому разі необхідна діагностика товщини дисків і перевірка рухливості поршня в умовах сервісного центру. Ігнорування цих симптомів призводить до нерівномірного стирання колодок і суттєвого збільшення гальмівного шляху в екстрених випадках.

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