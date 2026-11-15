Скільки може проїхати електромобіль при заряді 0%

Зарядка порожнього електрокара. Фото: magnific.com

Якщо в дорозі знадобиться термінова зарядка електромобіля, а на екрані вже горить нуль, панікувати не варто. Більшість сучасних моделей мають прихований резерв енергії, який дозволяє дістатися до найближчої станції навіть після вичерпання основного запасу ходу. Це підтвердили результати випробування AUTOBEST ECOBEST Challenge 2026, під час якого журналісти перевірили 15 серійних авто до повної зупинки. У середньому тестові машини змогли подолати ще близько 16 км після появи позначки 0% на приладовій панелі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Ionity.

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Рекордсмени тесту

Найкращий показник витривалості продемонстрував кросовер Leapmotor B10, який проїхав на нульовому заряді 32 км до повної зупинки. Майже такий самий результат зафіксували за кермом Tesla Model Y Long Range, адже американський електрокар поступився лідеру всього на 1,6 км.

Загалом автовиробники не розкривають точний обсяг енергії у буферній зоні та швидкість руху машин на фінальному відрізку, тому водіям не варто розраховувати на ці кілометри як на повноцінний пробіг.

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Натомість седан Xpeng P7+ зупинився майже одразу, подолавши менше одного кілометра після 0%. Така разюча відмінність між моделями пояснюється тим, що інженери кожного бренду по-своєму налаштовують алгоритми розрахунку запасу ходу та обсяг захисного буфера батареї. Одні марки залишають великий резерв для безпечного доїзду до розетки, тоді як інші дозволяють водієві використати майже всю доступну місткість акумулятора до моменту появи нуля на панелі приладів.

Умови випробувань

Заїзди проходили на італійських дорогах поблизу Мілана при температурі повітря від 20 до 25 °C. Колона рухалася за лідером у звичайному режимі їзди з увімкненим клімат-контролем, а водії мінялися машинами кожні 30 км задля об'єктивності.

Низький заряд не означає фізичного виснаження елементів живлення, адже електроніка блокує мотор заздалегідь для захисту батареї від глибокого розряду. Крім того, нульовий прогноз пробігу не завжди збігається з позначкою 0% на індикаторі, як це було з Tesla Model 3, яка в одному з тестів проїхала ще 50 км після 0%.

Раніше Новини.LIVE писали, як насправді правильно заряджати електромобіль. Щоденні звички водія впливають на термін служби дорогої тягової батареї.

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