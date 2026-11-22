Електродвигун кросовера BYD Atto 2. Фото: carwow.co.uk

Масовий вихід китайських електромобілів на європейський ринок спонукав інженерів детальніше придивитися до їхньої технічної начинки. Чи справді конструкції з КНР виявилися технологічнішими за західні розробки? Щоб отримати об'єктивну картину, фахівці Рейнсько-Вестфальського технічного університету в німецькому Аахені провели великий технічний розбір. Дослідники вивчили 115 тягових агрегатів з 80 машин 2019–2025 років випуску.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Реклама

Масштаб перевірки

Основу вибірки склали силові установки BYD, NIO, Xiaomi, XPeng, Zeekr та Chery. Окрім них, до звіту потрапили мотори від Tesla, Volkswagen та Polestar, а отримані дані порівняли з попереднім дослідженням європейських і американських моделей.

Більшість перевірених моторів використовують постійні магніти (95 агрегатів), а решта 20 мають простішу індукційну конструкцію без них. При цьому інженери з КНР взагалі не випускають двигуни з електричним збудженням ротора, на які роблять ставку європейські бренди на кшталт BMW чи Renault, аби уникнути використання дорогих рідкісноземельних металів.

Річ у тім, що Китай контролює світовий видобуток цієї сировини та виробництво самих магнітів. Позаяк проблем з постачанням у місцевих заводів немає, їм вигідніше ставити звичні та ефективні магнітні установки замість пошуку складних альтернатив.

Читайте також:

Головні тренди

Аналіз виявив чітку тенденцію до зменшення габаритів моторів внаслідок суттєвого збільшення їхніх обертів. За словами автора дослідження Давіда Дрекслера, це дозволяє зробити агрегат компактнішим, витратити менше матеріалів і підвищити питому потужність. З 2019 року середня щільність пікової потужності таких моторів зросла на 45%, досягнувши 2,43 кВт/кг, а рекордсменом став задній двигун NIO ET9 із показником 4,24 кВт/кг.

Сучасні установки нерідко розкручуються до 20 000 об/хв і вище, а мотор кросовера BYD Tang L взагалі досягає 30 500 об/хв заради вищої максимальної швидкості. Паралельно інженери зменшують діаметр статорів і роблять металеві пластини тоншими: у свіжих моделях стандартом стала товщина 0,25 мм проти 0,3 мм у західних аналогів минулих років.

Системи охолодження

Зі зростанням потужності конструкторам довелося змінювати підхід до відведення тепла. Якщо серед моторів 2019–2021 років 29 із 33 агрегатів мали звичайну водяну систему охолодження, то в новіших конструкціях олива все частіше подається безпосередньо на ротор і статор.

Також зростає робоча напруга систем, яка у BYD Tang L сягає 945 В. Водночас виробники активно переходять на напівпровідники з карбіду кремнію, адже за два роки їхня частка у силовій електроніці зросла з 17% до 36%.

Попри швидкий розвиток технологій, німецькі вчені утрималися від однозначного висновку про перевагу китайських агрегатів над європейськими. Робота мала характер огляду інженерних рішень, а не порівняльних ресурсних випробувань на надійність, довговічність чи собівартість.

Раніше Новини.LIVE писали, які китайські електромобілі визнані найгіршими у Великій Британії. Попри швидкий розвиток китайського автопрому КНР, не всі моделі здатні скласти гідну конкуренцію європейським та японським аналогам.

Також читайте, скільки може проїхати електромобіль при заряді 0%. Результати випробування AUTOBEST ECOBEST Challenge 2026, під час якого журналісти перевірили 15 серійних авто до повної зупинки.