JAC 6 PHEV 2026 года. Фото: Facebook/Sergio Oliveira

На рынке Мексики китайские автомобили появились много лет назад, и местные водители уже успели хорошо проверить их в повседневной эксплуатации. Новое исследование надежности JD Power показало неожиданное распределение сил. Мексиканские дороги часто становятся серьезным испытанием для ходовой части и электроники, поэтому отзывы местных владельцев имеют ценность. По итогам опроса сразу два бренда из КНР возглавили рейтинг массового сегмента и обошли признанных японских и немецких производителей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Методика оценки

В ходе подготовки отчета за 2026 год было опрошено 10 471 владельца автомобилей 2023–2025 модельных годов. Главным критерием оценки стал индекс PP100, который показывает количество зафиксированных жалоб на каждую сотню автомобилей. Чем ниже итоговый балл получает марка, тем более надёжной считается её продукция.

Эксперты фиксировали абсолютно все замечания водителей во время повседневной эксплуатации. В статистику попадали не только серьезные поломки двигателей или коробок передач, но и мелкие сбои мультимедийных систем, датчиков и салонного оборудования.

Неожиданные лидеры

Первое место в категории массовых брендов занял китайский производитель JAC с показателем 115 проблем на 100 машин. Второе место занял другой автогигант из КНР Great Wall Motor, у которого зафиксировали 147 жалоб. Замкнула тройку лидеров японская марка Mitsubishi с результатом 155 баллов.

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В то же время традиционные фавориты показали заметно худшие результаты. Например, Honda получила 189 баллов, Volkswagen набрал 220 пунктов, а Toyota завершила опрос с показателем 226 проблем на 100 автомобилей. Недалеко от них оказались Mazda с 227 жалобами и Kia, у которой насчитали 231 дефект.

Довольно уверенно выступила марка MG, которая завершила исследование с показателем 198 проблем. Такой результат позволил китайскому бренду опередить Volkswagen, Toyota, Mazda и Kia.

Неожиданные аутсайдеры

Несмотря на успех отдельных производителей, некоторые игроки из Поднебесной оказались в нижней части списка. Марка Chirey, под которой в Мексике продают модели концерна Chery, собрала 254 жалобы на сотню машин. Еще хуже выступил известный в Украине производитель электромобилей и гибридов BYD с результатом 283 проблемы на 100 автомобилей. Ниже этого бренда в общем зачете расположились лишь Renault, Dodge и Chevrolet.

Аналитики JD Power уточняют, что высокий индекс жалоб не всегда свидетельствует о критических механических неисправностях или низком ресурсе агрегатов. Чаще всего владельцы современных автомобилей жалуются на сбои при подключении смартфонов через Bluetooth и некорректную работу систем помощи водителю из-за загрязненных камер.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как Китай разрушает автомобильную промышленность Европы. Это результат перехода европейцев на электромобили и зависимости от поставок аккумуляторов из Китая.

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