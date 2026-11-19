JAC 6 PHEV 2026 року. Фото: Facebook/Sergio Oliveira

На ринку Мексики китайські автомобілі з'явилися багато років тому, і місцеві водії вже встигли добре перевірити їх у щоденній роботі. Нове дослідження надійності JD Power показало несподіваний розподіл сил. Мексиканські дороги часто стають серйозним випробуванням для ходової частини та електроніки, тож відгуки тамтешніх власників мають цінність. За підсумками опитування одразу два бренди з КНР очолили рейтинг масового сегмента та залишили позаду визнаних японських і німецьких виробників.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Методика оцінювання

Під час підготовки звіту за 2026 рік опитали 10 471 власника машин 2023–2025 модельних років. Головним критерієм оцінки став індекс PP100, який показує кількість зафіксованих скарг на кожну сотню автомобілів. Чим нижчий підсумковий бал отримує марка, тим надійнішою вважається її продукція.

Експерти фіксували абсолютно всі зауваження водіїв під час щоденної експлуатації. До статистики потрапляли не лише серйозні поломки двигунів чи коробок передач, а й дрібні збої мультимедійних систем, датчиків та салонного обладнання.

Несподівані лідери

Перше місце у категорії масових брендів виборов китайський виробник JAC з показником 115 проблем на 100 машин. Другу сходинку посів інший автогігант з КНР Great Wall Motor, у якого зафіксували 147 скарг. Замкнула трійку лідерів японська марка Mitsubishi з результатом 155 балів.

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Водночас традиційні фаворити показали помітно гірші результати. Наприклад, Honda отримала 189 балів, Volkswagen набрав 220 пунктів, а Toyota завершила опитування з показником 226 проблем на 100 авто. Недалеко від них опинилися Mazda з 227 скаргами та Kia, у якої нарахували 231 дефект.

Досить впевнено виступила марка MG, яка закінчила дослідження з показником 198 проблем. Такий результат дозволив китайському бренду випередити Volkswagen, Toyota, Mazda та Kia.

Несподівані аутсайдери

Попри успіх окремих виробників, деякі гравці з Піднебесної опинилися у нижній частині списку. Марка Chirey, під якою в Мексиці продають моделі концерну Chery, зібрала 254 скарги на сотню машин. Ще гірше виступив відомий в Україні виробник електрокарів та гібридів BYD з результатом 283 проблеми на 100 автомобілів. Нижче за цей бренд у загальному заліку розташувалися лише Renault, Dodge та Chevrolet.

Аналітики JD Power уточнюють, що високий індекс скарг не завжди свідчить про критичні механічні несправності чи слабкий ресурс агрегатів. Найчастіше власники сучасних машин нарікають на збої підключення смартфонів через Bluetooth та некоректну роботу систем допомоги водієві через забруднені камери.

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