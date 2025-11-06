Цікавий тест ПДР про обгін: яка траєкторія дозволена

Як можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про обгін. За якою з траєкторій водієві жовтого автомобіля можна виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Траєкторія А — це обгін лише синього автомобіля, а траєкторія Б — і синього, і червоного.

На ділянці встановлено дорожній знак 3.25 "Обгін заборонено" та табличка до нього 7.1.1 "Відстань до об'єкта". Разом вони повідомляють, що обгін буде заборонено через 800 метрів.

Отже, у зображеній ситуації знаки не забороняють водію жовтого авто виконати обгін.

Чи можна обігнати одразу два автомобіля? Читаємо пункт 14.5 ПДР:

"Водій транспортного засобу, який виконує обгін, може залишитися на смузі зустрічного руху, якщо після повернення на раніше займану смугу йому доведеться знову розпочати обгін, за умови, що він не створить небезпеки зустрічним транспортним засобам, а також не перешкоджатиме транспортним засобам, які рухаються за ним з більш високою швидкістю".

Таким чином водій жовтого авто може обігнати автомобілі, як по одинці, так й разом.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: