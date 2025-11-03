Тест ПДР: хто проїде перехрестя останнім

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Кому має поступитися водій синього автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Трамваю. Червоному автомобілю. Трамваю та червоному автомобілю. Проїде перехрестя першим.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля повертає ліворуч, водій червоного — праворуч, а водій трамвая їде прямо.

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", згідно з якими на головній дорозі перебуває водій синього авто та має перевагу. Але у зображеній ситуації це не має жодного значення, адже на перехресті працює світлофор та дозволяє рух в усіх напрямках.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Першим це перехрестя проїде трамвай.

Читаємо 16.7 ПДР:

"Якщо сигнал регулювальника або зелений сигнал світлофора дозволяють одночасно рух трамвая і нерейкових транспортних засобів, трамваю надається перевага незалежно від напрямку його руху".

Другим проїде червоний автомобіль, який повертає праворуч. Останнім залишить перехрестя водій синьої машини, який повертає ліворуч.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: