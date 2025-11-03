Тест ПДД: кто проедет перекресток последним

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Кому должен уступить водитель синего автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Трамваю. Красному автомобилю. Трамваю и красному автомобилю. Проедет перекресток первым.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля поворачивает налево, водитель красного - направо, а водитель трамвая едет прямо.

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", согласно которым на главной дороге находится водитель синего авто и имеет преимущество. Но в изображенной ситуации это не имеет никакого значения, ведь на перекрестке работает светофор и позволяет движение во всех направлениях.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Первым этот перекресток проедет трамвай.

Читаем 16.7 ПДД:

"Если сигнал регулировщика или зеленый сигнал светофора позволяют одновременно движение трамвая и нерельсовых транспортных средств, трамваю предоставляется преимущество независимо от направления его движения".

Вторым проедет красный автомобиль, который поворачивает направо. Последним покинет перекресток водитель синей машины, который поворачивает налево.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№3

