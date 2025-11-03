Відео
Хитрий тест ПДР — хто порушує правила

Дата публікації: 3 листопада 2025 19:45
Оновлено: 12:23
Тест ПДР для уважних водіїв: хто порушує правила
Хто порушник? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Хто з водіїв порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Водій білого автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушують.
  4. Жоден з водіїв не порушує.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто їде не за правилами?

Водій білого автомобіля має намір повернути ліворуч, але на ділянці встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту". Він позначає місце для розвороту транспортних засобів та забороняє поворот ліворуч.

Щоб повернути ліворуч водієві синього авто потрібно перетнути розмітку 1.11. Вона поділяє транспортні потоки протилежних або попутних напрямків на ділянках доріг, де перестроювання дозволено лише з однієї смуги; позначає місця, призначені для розвороту, в'їзду і виїзду з майданчиків для стоянки тощо, де рух дозволено лише в один бік. Лінію дозволяється перетинати тільки з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
