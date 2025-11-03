Тест ПДД для внимательных водителей: кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и разметки. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Оба водителя нарушают. Ни один из водителей не нарушает.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля намерен повернуть налево, но на участке установлен знак 5.29 "Место для разворота". Он обозначает место для разворота транспортных средств и запрещает поворот налево.

Чтобы повернуть налево водителю синего авто нужно пересечь разметку 1.11. Она разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только с одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда с площадок для стоянки и т.п., где движение разрешено только в одну сторону. Линию разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — только по завершении обгона или объезда препятствия.

Правильный ответ

№3

