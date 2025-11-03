Тест ПДД для внимательных водителей: кто нарушает правила

Хитрый тест ПДД — кто нарушает правила
Задача на знание дорожных знаков и разметки. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Оба водителя нарушают.
- Ни один из водителей не нарушает.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля намерен повернуть налево, но на участке установлен знак 5.29 "Место для разворота". Он обозначает место для разворота транспортных средств и запрещает поворот налево.
Чтобы повернуть налево водителю синего авто нужно пересечь разметку 1.11. Она разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений на участках дорог, где перестроение разрешено только с одной полосы; обозначает места, предназначенные для разворота, въезда и выезда с площадок для стоянки и т.п., где движение разрешено только в одну сторону. Линию разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — только по завершении обгона или объезда препятствия.
Правильный ответ
№3
