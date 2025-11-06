Видео
Україна
Видео

Интересный тест ПДД — по какой траектории разрешен обгон

Интересный тест ПДД — по какой траектории разрешен обгон

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 07:35
обновлено: 16:56
Интересный тест ПДД об обгоне: какая траектория разрешена
Как можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об обгоне. По какой из траекторий водителю желтого автомобиля можно выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією можна обігнати авто?

Траектория А — это обгон только синего автомобиля, а траектория Б — и синего, и красного.

На участке установлен дорожный знак 3.25 "Обгон запрещен" и табличка к нему 7.1.1 "Расстояние до объекта". Вместе они сообщают, что обгон будет запрещен через 800 метров.

Итак, в изображенной ситуации знаки не запрещают водителю желтого авто выполнить обгон.

Можно ли обогнать сразу два автомобиля? Читаем пункт 14.5 ПДД:

"Водитель транспортного средства, выполняющего обгон, может остаться на полосе встречного движения, если после возвращения на ранее занимаемую полосу ему придется снова начать обгон, при условии, что он не создаст опасности встречным транспортным средствам, а также не будет препятствовать транспортным средствам, которые движутся за ним с более высокой скоростью".

Таким образом водитель желтого авто может обогнать автомобили, как по одному, так и вместе.

Правильный ответ

№3

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
