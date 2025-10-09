Хитрый тест ПДД: разрешен ли обгон

Так можно? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю красного автомобиля обогнать грузовик в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля видит перед собой дорожный знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен", который запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.). А тракторам он запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок (саней).

То есть этот знак не имеет никакого отношения к водителю красного автомобиля. Но обгон ему все равно запрещен, ведь маневр должен состояться на перекрестке.

Читаем пункт 14.6 (a) ПДД: "Обгон запрещен: на перекрестке".

Правильный ответ

№2

