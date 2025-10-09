Хитрый тест ПДД: разрешен ли обгон

Запутанный тест ПДД — разрешен ли обгон
Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю красного автомобиля обогнать грузовик в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля видит перед собой дорожный знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен", который запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.). А тракторам он запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок (саней).
То есть этот знак не имеет никакого отношения к водителю красного автомобиля. Но обгон ему все равно запрещен, ведь маневр должен состояться на перекрестке.
Читаем пункт 14.6 (a) ПДД: "Обгон запрещен: на перекрестке".
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!