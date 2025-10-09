Видео
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Запутанный тест ПДД — разрешен ли обгон

Запутанный тест ПДД — разрешен ли обгон

Дата публикации 9 октября 2025 19:45
Хитрый тест ПДД: разрешен ли обгон
Так можно? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме об обгоне. Разрешено ли водителю красного автомобиля обогнать грузовик в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений обгін?

Водитель красного автомобиля видит перед собой дорожный знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен", который запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгонять все транспортные средства (кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.). А тракторам он запрещает обгон всех транспортных средств, кроме одиночных велосипедов, гужевых повозок (саней).

То есть этот знак не имеет никакого отношения к водителю красного автомобиля. Но обгон ему все равно запрещен, ведь маневр должен состояться на перекрестке.

Читаем пункт 14.6 (a) ПДД: "Обгон запрещен: на перекрестке".

Правильный ответ

№2

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
