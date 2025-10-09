Хитрий тест ПДР: чи дозволений обгін

Так можна? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволено водієві червоного автомобіля обігнати вантажівку у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля бачить перед собою дорожній знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено", який забороняє вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються із швидкістю менше 30 км/год.). А тракторам він забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів (саней).

Тобто цей знак не має жодного стосунку до водія червоного автомобіля. Але обгін йому все одно заборонений, адже маневр має відбутися на перехресті.

Читаємо пункт 14.6 (a) ПДР: "Обгін заборонено: на перехресті".

Правильна відповідь

№2

