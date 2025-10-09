Відео
Відео

Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС — Трамп назвав дату
Заплутаний тест ПДР — чи дозволений обгін

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 19:45
Хитрий тест ПДР: чи дозволений обгін
Так можна? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про обгін. Чи дозволено водієві червоного автомобіля обігнати вантажівку у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений обгін?

Водій червоного автомобіля бачить перед собою дорожній знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено", який забороняє вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються із швидкістю менше 30 км/год.). А тракторам він забороняє обгін усіх транспортних засобів, крім поодиноких велосипедів, гужових возів (саней).

Тобто цей знак не має жодного стосунку до водія червоного автомобіля. Але обгін йому все одно заборонений, адже маневр має відбутися на перехресті.

Читаємо пункт 14.6 (a) ПДР: "Обгін заборонено: на перехресті".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
