Хитрий тест ПДР: хто повинен їхати з найнижчою швидкістю

Хто найповільніший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про швидкість руху. Хто з водіїв транспортних засобів зобовʼязаний рухатися з найменшою швидкістю у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля що буксирує зелену машину. Мотоцикліст. Водії маршрутки та жовтого автомобіля. Водій маршрутки. Максимальна швидкість руху для всіх однакова.

Розбір задачі

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На ділянці дороги водій жовтого автомобіля буксирує зелену машину, а мотоцикліст та водій маршрутки їдуть прямо. Очевидно, що всі вони рухаються у межах населеного пункту.

Читаємо пункт 12.4 ПДР:

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"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год".

Залишається питання швидкості під час буксирування, тому читаємо пункт 12.7 ПДР:

"Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год".

Таким чином максимальна швидкість для всіх транспортних засобів у зображеній ситуації є однаковою.

Правильна відповідь

№5

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