Хитрий тест ПДР: хто повинен їхати з найнижчою швидкістю

Цікавий тест ПДР — хто має їхати з найнижчою швидкістю
Задача з теми про швидкість руху. Хто з водіїв транспортних засобів зобовʼязаний рухатися з найменшою швидкістю у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля що буксирує зелену машину.
- Мотоцикліст.
- Водії маршрутки та жовтого автомобіля.
- Водій маршрутки.
- Максимальна швидкість руху для всіх однакова.
Розбір задачі
На ділянці дороги водій жовтого автомобіля буксирує зелену машину, а мотоцикліст та водій маршрутки їдуть прямо. Очевидно, що всі вони рухаються у межах населеного пункту.
Читаємо пункт 12.4 ПДР:
"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год".
Залишається питання швидкості під час буксирування, тому читаємо пункт 12.7 ПДР:
"Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год".
Таким чином максимальна швидкість для всіх транспортних засобів у зображеній ситуації є однаковою.
Правильна відповідь
№5
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!