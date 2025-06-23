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Головна Авто Цікавий тест ПДР — хто має їхати з найнижчою швидкістю

Цікавий тест ПДР — хто має їхати з найнижчою швидкістю

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 20:40
Хитрий тест ПДР: хто повинен їхати з найнижчою швидкістю
Хто найповільніший? Малюнок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача з теми про швидкість руху. Хто з водіїв транспортних засобів зобовʼязаний рухатися з найменшою швидкістю у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля що буксирує зелену машину.
  2. Мотоцикліст.
  3. Водії маршрутки та жовтого автомобіля.
  4. Водій маршрутки.
  5. Максимальна швидкість руху для всіх однакова.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто їде з найменшою дозволеною швидкістю?

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На ділянці дороги водій жовтого автомобіля буксирує зелену машину, а мотоцикліст та водій маршрутки їдуть прямо. Очевидно, що всі вони рухаються у межах населеного пункту.

Читаємо пункт 12.4 ПДР:

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"У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється із швидкістю не більше 50 км/год".

Залишається питання швидкості під час буксирування, тому читаємо пункт 12.7 ПДР:

"Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год".

Таким чином максимальна швидкість для всіх транспортних засобів у зображеній ситуації є однаковою.

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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