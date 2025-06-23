Хитрый тест ПДД: кто должен ехать с самой низкой скоростью

Интересный тест ПДД — кто должен ехать с самой низкой скоростью
Задача по теме о скорости движения. Кто из водителей транспортных средств обязан двигаться с наименьшей скоростью в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля буксирующий зеленую машину.
- Мотоциклист.
- Водители маршрутки и желтого автомобиля.
- Водитель маршрутки.
- Максимальная скорость движения для всех одинакова.
Разбор задачи
На участке дороги водитель желтого автомобиля буксирует зеленую машину, а мотоциклист и водитель маршрутки едут прямо. Очевидно, что все они движутся в пределах населенного пункта.
Читаем пункт 12.4 ПДД:
"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".
Остается вопрос скорости при буксировке, поэтому читаем пункт 12.7 ПДД:
"Во время буксировки скорость не должна превышать 50 км/ч".
Таким образом максимальная скорость для всех транспортных средств в изображенной ситуации является одинаковой.
Правильный ответ
№5
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