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Главная Авто Интересный тест ПДД — кто должен ехать с самой низкой скоростью

Интересный тест ПДД — кто должен ехать с самой низкой скоростью

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 20:40
Хитрый тест ПДД: кто должен ехать с самой низкой скоростью
Кто самый медленный? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по теме о скорости движения. Кто из водителей транспортных средств обязан двигаться с наименьшей скоростью в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля буксирующий зеленую машину.
  2. Мотоциклист.
  3. Водители маршрутки и желтого автомобиля.
  4. Водитель маршрутки.
  5. Максимальная скорость движения для всех одинакова.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто їде з найменшою дозволеною швидкістю?

На участке дороги водитель желтого автомобиля буксирует зеленую машину, а мотоциклист и водитель маршрутки едут прямо. Очевидно, что все они движутся в пределах населенного пункта.

Читаем пункт 12.4 ПДД:

"В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч".

Остается вопрос скорости при буксировке, поэтому читаем пункт 12.7 ПДД:

"Во время буксировки скорость не должна превышать 50 км/ч".

Таким образом максимальная скорость для всех транспортных средств в изображенной ситуации является одинаковой.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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