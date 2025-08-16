Тест ПДР на перехресті: хто має поступитися дорогою

Хто перший? Малюнок: "Правила дорожнього руху України"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів має поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Правила дорожнього руху України".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водії розʼїдуться за домовленістю.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля повертає ліворуч, а водій синьої машини продовжує рух прямо. Згідно зі знаками 5.5 "Дорога з одностороннім рухом", 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", водії перебувають у рівних умовах: на головній односторонній дорозі.

Але великою помилкою буде думати, що у рівних умовах водії мають розʼїхатися за правилом перешкоди праворуч, та перевагу має червоний автомобіль.

Навпаки водій червоної машини, повернувши ліворуч, порушить правила, тому має пропустити синю машину.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в’їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Водій червоної машини не має права повертати з правої смуги ліворуч.

Правильна відповідь

№1

