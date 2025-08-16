Видео
Видео

Интересный тест ПДД — кто должен уступить дорогу

Дата публикации 16 августа 2025 11:40
Тест ПДД на перекрестке: кто должен уступить дорогу
Кто первый? Рисунок: "Правила дорожного движения Украины"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Правила дорожного движения Украины".

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.
  3. Водители разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто зобовʼязаний поступитися на перехресті?

На перекрестке водитель красного автомобиля поворачивает налево, а водитель синей машины продолжает движение прямо. Согласно знакам 5.5 "Дорога с односторонним движением", 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", водители находятся в равных условиях: на главной односторонней дороге.

Но большой ошибкой будет думать, что в равных условиях водители должны разъехаться по правилу помехи справа, и преимущество имеет красный автомобиль.

Наоборот водитель красной машины, повернув налево, нарушит правила, поэтому должен пропустить синюю машину.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот в случае въезда на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Водитель красной машины не имеет права поворачивать с правой полосы налево.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
