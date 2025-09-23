Швидкий тест ПДР: хто кого пропускає

Хто перший? Малюнок: Interia

Задача на знання загальних положень ПДР та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто проїде ділянку дороги першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Interia.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій червоного авто повертає ліворуч, а водій жовтої машини проїжджає прямо.

Великою помилкою буде розв’язувати цю задачу за пунктом 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

У зображеній на малюнку ситуації водій жовтого автомобіля на виїжджає з перехрещуваної дороги. Він виїжджає від магазину з парковкою, тобто — з прилеглої території.

Читаємо пункт 1.10 ПДР:

"Прилегла територія — територія, що прилягає до краю проїзної частини та не призначена для наскрізного проїзду, а лише для в’їзду до дворів, на стоянки, автозаправні станції, будівельні майданчики тощо або виїзду з них".

Тому варто скористатися пунктом 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Отже, поступитися зобовʼязаний водій жовтого автомобіля.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: