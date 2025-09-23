Быстрый тест ПДД: кто кого пропускает

Интересный тест ПДД — кто кого пропускает
Задача на знание общих положений ПДД и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто проедет участок дороги первым в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил Interia.
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель желтого автомобиля.
Разбор задачи
На участке дороги водитель красного авто поворачивает налево, а водитель желтой машины проезжает прямо.
Большой ошибкой будет решать эту задачу по пункту 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
В изображенной на рисунке ситуации водитель желтого автомобиля на выезжает с перекрещиваемой дороги. Он выезжает от магазина с парковкой, то есть — с прилегающей территории.
Читаем пункт 1.10 ПДД:
"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".
Поэтому стоит воспользоваться пунктом 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Следовательно, уступить дорогу обязан водитель желтого автомобиля.
Правильный ответ
№1
