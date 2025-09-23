Быстрый тест ПДД: кто кого пропускает

Кто первый? Рисунок: Interia

Задача на знание общих положений ПДД и по теме о начале движения и изменении его направления. Кто проедет участок дороги первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Interia.

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля.

Разбор задачи

На участке дороги водитель красного авто поворачивает налево, а водитель желтой машины проезжает прямо.

Большой ошибкой будет решать эту задачу по пункту 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

В изображенной на рисунке ситуации водитель желтого автомобиля на выезжает с перекрещиваемой дороги. Он выезжает от магазина с парковкой, то есть — с прилегающей территории.

Читаем пункт 1.10 ПДД:

"Прилегающая территория — территория, прилегающая к краю проезжей части и не предназначенная для сквозного проезда, а только для въезда во дворы, на стоянки, автозаправочные станции, строительные площадки и т.п. или выезда из них".

Поэтому стоит воспользоваться пунктом 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Следовательно, уступить дорогу обязан водитель желтого автомобиля.

Правильный ответ

№1

