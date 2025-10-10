Хитрий тест ПДР: який знак позначає водія-новачка

Цікавий тест ПДР — який знак позначає водія-новачка
Задача з тем про швидкість руху та про номерні, розпізнавальні знаки, написи та позначення. Які з розпізнавальних знаків встановлюються на транспортних засобах, якими керують водії зі стажем до двох років?
Варіанти відповіді
- Знак 1.
- Знак 2.
Розбір задачі
Знак 1. Читаємо пункт 30.3 ПДР:
"На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки: к) "Навчальний транспортний засіб" — рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори й каймою червоного кольору, в який вписано літеру "Н" чорного кольору (сторона — не менше 200 мм, ширина кайми — 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що використовуються для навчання водіння (допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля)".
Знак 2. Читаємо пункт 30.3 ПДР:
"На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки: и) "Обмеження максимальної швидкості" — зображення дорожнього знака 3.29 з зазначенням дозволеної швидкості, на механічних транспортних засобах, якими керують водії із стажем до 2 років".
Читаємо пункт 12.6 ПДР:
"Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51, дозволяється рух із швидкістю: б) транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, — не більше 70 км/год".
Правильна відповідь
№2
