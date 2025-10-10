Відео
Головна Авто Цікавий тест ПДР — який знак позначає водія-новачка

Цікавий тест ПДР — який знак позначає водія-новачка

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 19:45
Хитрий тест ПДР: який знак позначає водія-новачка
Який знак? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про швидкість руху та про номерні, розпізнавальні знаки, написи та позначення. Які з розпізнавальних знаків встановлюються на транспортних засобах, якими керують водії зі стажем до двох років?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Знак 1.
  2. Знак 2.

Розбір задачі

Тест з ПДР: як впізнати водія-новачка?

Знак 1. Читаємо пункт 30.3 ПДР:

"На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки: к) "Навчальний транспортний засіб" — рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори й каймою червоного кольору, в який вписано літеру "Н" чорного кольору (сторона — не менше 200 мм, ширина кайми — 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що використовуються для навчання водіння (допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля)".

Знак 2. Читаємо пункт 30.3 ПДР:

"На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки: и) "Обмеження максимальної швидкості" — зображення дорожнього знака 3.29 з зазначенням дозволеної швидкості, на механічних транспортних засобах, якими керують водії із стажем до 2 років".

Читаємо пункт 12.6 ПДР:

"Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51, дозволяється рух із швидкістю: б) транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, — не більше 70 км/год".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
