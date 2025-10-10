Хитрий тест ПДР: який знак позначає водія-новачка

Який знак? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про швидкість руху та про номерні, розпізнавальні знаки, написи та позначення. Які з розпізнавальних знаків встановлюються на транспортних засобах, якими керують водії зі стажем до двох років?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Знак 1. Знак 2.

Розбір задачі

Реклама

Знак 1. Читаємо пункт 30.3 ПДР:

"На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки: к) "Навчальний транспортний засіб" — рівносторонній трикутник білого кольору з вершиною догори й каймою червоного кольору, в який вписано літеру "Н" чорного кольору (сторона — не менше 200 мм, ширина кайми — 1/10 цієї сторони). Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, що використовуються для навчання водіння (допускається встановлення двостороннього знака на даху легкового автомобіля)".

Реклама

Знак 2. Читаємо пункт 30.3 ПДР:

"На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки: и) "Обмеження максимальної швидкості" — зображення дорожнього знака 3.29 з зазначенням дозволеної швидкості, на механічних транспортних засобах, якими керують водії із стажем до 2 років".

Читаємо пункт 12.6 ПДР:

"Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.51, дозволяється рух із швидкістю: б) транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, — не більше 70 км/год".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: