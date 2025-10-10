Хитрый тест ПДД: какой знак обозначает водителя-новичка

Интересный тест ПДД — какой знак обозначает водителя-новичка
Задача по темам о скорости движения и о номерных, опознавательных знаках, надписях и обозначениях. Какие из опознавательных знаков устанавливаются на транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем до двух лет?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Знак 1.
- Знак 2.
Разбор задачи
Знак 1. Читаем пункт 30.3 ПДД:
"На соответствующих транспортных средствах устанавливаются следующие опознавательные знаки: к) "Учебное транспортное средство" — равносторонний треугольник белого цвета с вершиной вверх и каймой красного цвета, в который вписана буква "Н" черного цвета (сторона — не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 этой стороны). Знак размещается спереди и сзади на транспортных средствах, используемых для обучения вождению (допускается установка двустороннего знака на крыше легкового автомобиля)".
Знак 2. Читаем пункт 30.3 ПДД:
"На соответствующих транспортных средствах устанавливаются следующие опознавательные знаки: и) "Ограничение максимальной скорости" — изображение дорожного знака 3.29 с указанием разрешенной скорости, на механических транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем до 2 лет".
Читаем пункт 12.6 ПДД:
"Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51, разрешается движение со скоростью: б) транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, — не более 70 км/ч".
Правильный ответ
№2
