Хитрый тест ПДД: какой знак обозначает водителя-новичка

Какой знак? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о скорости движения и о номерных, опознавательных знаках, надписях и обозначениях. Какие из опознавательных знаков устанавливаются на транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем до двух лет?

Варианты ответа

Знак 1. Знак 2.

Разбор задачи

Знак 1. Читаем пункт 30.3 ПДД:

"На соответствующих транспортных средствах устанавливаются следующие опознавательные знаки: к) "Учебное транспортное средство" — равносторонний треугольник белого цвета с вершиной вверх и каймой красного цвета, в который вписана буква "Н" черного цвета (сторона — не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 этой стороны). Знак размещается спереди и сзади на транспортных средствах, используемых для обучения вождению (допускается установка двустороннего знака на крыше легкового автомобиля)".

Знак 2. Читаем пункт 30.3 ПДД:

"На соответствующих транспортных средствах устанавливаются следующие опознавательные знаки: и) "Ограничение максимальной скорости" — изображение дорожного знака 3.29 с указанием разрешенной скорости, на механических транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем до 2 лет".

Читаем пункт 12.6 ПДД:

"Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51, разрешается движение со скоростью: б) транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, — не более 70 км/ч".

Правильный ответ

№2

