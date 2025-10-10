Видео
Дата публикации 10 октября 2025 19:45
Хитрый тест ПДД: какой знак обозначает водителя-новичка
Какой знак? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о скорости движения и о номерных, опознавательных знаках, надписях и обозначениях. Какие из опознавательных знаков устанавливаются на транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем до двух лет?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Знак 1.
  2. Знак 2.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як впізнати водія-новачка?

Знак 1. Читаем пункт 30.3 ПДД:

"На соответствующих транспортных средствах устанавливаются следующие опознавательные знаки: к) "Учебное транспортное средство" — равносторонний треугольник белого цвета с вершиной вверх и каймой красного цвета, в который вписана буква "Н" черного цвета (сторона — не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 этой стороны). Знак размещается спереди и сзади на транспортных средствах, используемых для обучения вождению (допускается установка двустороннего знака на крыше легкового автомобиля)".

Знак 2. Читаем пункт 30.3 ПДД:

"На соответствующих транспортных средствах устанавливаются следующие опознавательные знаки: и) "Ограничение максимальной скорости" — изображение дорожного знака 3.29 с указанием разрешенной скорости, на механических транспортных средствах, которыми управляют водители со стажем до 2 лет".

Читаем пункт 12.6 ПДД:

"Вне населенных пунктов на всех дорогах и на дорогах, проходящих через населенные пункты, обозначенные знаком 5.51, разрешается движение со скоростью: б) транспортным средствам, которыми управляют водители со стажем до 2 лет, — не более 70 км/ч".

Правильный ответ

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
