Два з чотирьох найнадійніших авто Toyota мають двигуни інших автовиробників

Toyota GR86 та Toyota GR Supra. Фото: gr86.org

Багато автомобілів Toyota заслужили гарну репутацію. Але дві з четвірки найнадійніших моделей японського виробника — GR86 та GR Supra — мають цікаві особливості.

Про це написав Motor Biscuit.

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Портал CarBuzz використав рейтинг якості та надійності J.D. Power, дані про відкликання та скарги NHTSA, а також інформацію про продажі, щоб скласти перелік найнадійніших автомобілів Toyota.

Цікаво, що високо оцінені силові агрегати не від Toyota — двигун BMW на Supra та мотор Subaru на GR86.

ТОП-5 найнадійніших моделей Toyota

Toyota Camry Toyota Corolla Toyota GR86 Toyota GR Supra Toyota Prius

Toyota GR86

Фото: caranddriver.com

Задньопривідний спорткар GR86 замість стандартних двигунів Toyota I4 і I3 має 2,4-літровий горизонтально-оппозитний 4-циліндровий мотор, який є звичайним для Subaru та не відомий своєю надійністю.

Хай там як, але у поєднанні з Toyota GR86 двигун отримав високі оцінки від поважних агентств. Купе виробляє 228 к.с. та пропонує механічну коробку передач.

Toyota GR Supra

Фото: topgear.com

У цьому випадку Toyota звернулася до BMW (компанія відома швидкістю авто, а не їхньою надійністю) за двигуном I6. У підсумку ця силова установка випереджає у рейтингу навіть Toyota Prius.

Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.