Два из четырех самых надежных автомобилей Toyota имеют двигатели других автопроизводителей

Toyota GR86 и Toyota GR Supra. Фото: gr86.org

Многие автомобили Toyota заслужили хорошую репутацию. Но две из четверки самых надежных моделей японского производителя — GR86 и GR Supra — имеют интересные особенности.

Об этом пишет Motor Biscuit.

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Портал CarBuzz использовал рейтинг качества и надежности J.D. Power, данные об отзывах и жалобах NHTSA, а также информацию о продажах, чтобы составить список самых надежных автомобилей Toyota.

Интересно, что высоко оценили силовые агрегаты не от Toyota — двигатель BMW на Supra и мотор Subaru на GR86.

ТОП-5 самых надежных моделей Toyota

Toyota Camry Toyota Corolla Toyota GR86 Toyota GR Supra Toyota Prius

Toyota GR86

Фото: caranddriver.com

Заднеприводный спорткар GR86 вместо стандартных двигателей Toyota I4 и I3 имеет 2,4-литровый горизонтально-оппозитный 4-цилиндровый мотор, который является обычным для Subaru и не известен своей надежностью.

Как бы то ни было, но в сочетании с Toyota GR86 двигатель получил высокие оценки от уважаемых агентств. Купе производит 228 л.с. и предлагает механическую коробку передач.

Toyota GR Supra

Фото: topgear.com

В этом случае Toyota обратилась к BMW (компания известна скоростью авто, а не их надежностью) за двигателем I6. В итоге эта силовая установка опережает в рейтинге даже Toyota Prius.

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