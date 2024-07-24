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Интересный поворот — два самых надежных автомобиля Toyota имеют двигатели других брендов

24 июля 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Два из четырех самых надежных автомобилей Toyota имеют двигатели других автопроизводителей
Toyota GR86 и Toyota GR Supra. Фото: gr86.org
Валентин Бандура - Редактор

Многие автомобили Toyota заслужили хорошую репутацию. Но две из четверки самых надежных моделей японского производителя — GR86 и GR Supra — имеют интересные особенности.

Об этом пишет Motor Biscuit.

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Портал CarBuzz использовал рейтинг качества и надежности J.D. Power, данные об отзывах и жалобах NHTSA, а также информацию о продажах, чтобы составить список самых надежных автомобилей Toyota.

Интересно, что высоко оценили силовые агрегаты не от Toyota — двигатель BMW на Supra и мотор Subaru на GR86.

ТОП-5 самых надежных моделей Toyota

  1. Toyota Camry
  2. Toyota Corolla
  3. Toyota GR86
  4. Toyota GR Supra
  5. Toyota Prius

Toyota GR86

 

Интересный поворот — два самых надежных автомобиля Toyota имеют двигатели других брендов - фото 1
Фото: caranddriver.com

Заднеприводный спорткар GR86 вместо стандартных двигателей Toyota I4 и I3 имеет 2,4-литровый горизонтально-оппозитный 4-цилиндровый мотор, который является обычным для Subaru и не известен своей надежностью.

Как бы то ни было, но в сочетании с Toyota GR86 двигатель получил высокие оценки от уважаемых агентств. Купе производит 228 л.с. и предлагает механическую коробку передач.

Toyota GR Supra

 

Интересный поворот — два самых надежных автомобиля Toyota имеют двигатели других брендов - фото 2
Фото: topgear.com

В этом случае Toyota обратилась к BMW (компания известна скоростью авто, а не их надежностью) за двигателем I6. В итоге эта силовая установка опережает в рейтинге даже Toyota Prius.

Ранее Toyota приступила к продаже авто с пробегом более 200 тыс. км. Также мы писали о лучших годах выпуска модели Toyota RAV4.

рейтинг Япония авто автомобиль Мотор двигатель

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