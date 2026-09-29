Помилка за кермом: як ранкова звичка водіїв нищить коробку автомат

Автоматична коробка передач. Фото: consumerreports.org

Більшість водіїв звикли одразу після запуску двигуна вмикати режим D і рушати з місця. Проте така поспішність під час щоденних поїздок поступово вбиває внутрішні вузли автоматичної коробки передач. У перші секунди роботи гідравлічний блок ще не встигає створити потрібний тиск мастила для правильного змащування. Дотримання простої паузи перед початком руху захищає трансмісію від зносу та економить великі кошти на сервісі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

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Робота гідравліки

Автоматичні трансмісії поєднують складні механічні, електронні та гідравлічні елементи. Після тривалої стоянки мастило стікає в піддон, а тиск у системі суттєво знижується. На автомобілях з великим пробігом зношені ущільнювачі сповільнюють наповнення каналів робочою рідиною. Через це перше спрацьовування зчеплень відбувається у вкрай несприятливих умовах з підвищеним тертям.

Роботизовані коробки DSG з сухими зчепленнями отримують найбільше навантаження під час таких ранкових стартів. Трансмісії з мокрим зчепленням та класичні гідротрансформатори краще захищені, проте густе холодне мастило все одно погіршує їхню роботу. Винятком залишаються гібридні системи Toyota e-CVT, де подібна проблема практично відсутня завдяки іншим принципам конструкції.

Правильний запуск

Першими ознаками зносу автоматичної трансмісії стають затримки при виборі режимів D або R, відчутні поштовхи та вібрації під час розгону. Проігноровані симптоми призводять до виходу з ладу мехатроніка чи зчеплення, а це вимагає дорогого ремонту. Регенерація блоків управління та заміна елементів можуть коштувати тисячі доларів.

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Фахівці радять після запуску мотора зачекати кілька секунд на холостих обертах. Після увімкнення режиму D варто витримати коротку паузу перед відпусканням педалі гальма. Перші кількасот метрів краще долати плавно без різких прискорень, особливо взимку.

Раніше Новини.LIVE писали, коли насправді міняти оливу в автоматичній коробці передач авто. Ігнорування стану рідини призводить до швидкого зносу фрикціонів та забивання гідроблока.

Також читайте, чому автоматичні коробки передач смикаються у заторах. Тривале переміщення в міських заторах створює підвищене навантаження на трансмісію автомобіля.