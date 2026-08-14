Автоматична коробка передач смикається в заторах: що робити водію

Коробка-автомат. Фото: magnific.com

Тривале переміщення в міських заторах створює підвищене навантаження на трансмісію автомобіля. Сучасна автоматична коробка передач змушена постійно працювати в режимі частих зупинок, розгонів та перемикань на низьких швидкостях. Влітку ситуація ускладнюється високою температурою повітря, через що мастило та електронні блоки швидко перегріваються. Це призводить до появи неприємних ривків, затримок або смикання машини під час початку руху.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Trendy.

Причини перегріву

Найбільше від руху на низькій швидкості страждають роботизовані трансмісії з двома зчепленнями. Під час повільного пересування у заторі система змушена лише частково змикати диски зчеплення, що викликає пробуксовування, активне виділення тепла та прискорене зношування тертьових елементів.

Постійне утримування машини з легким натисканням на педаль гальма змушує електронний блок постійно коригувати тиск у системі. Фахівці зазначають, що таке повільне катання шкодить трансмісії значно більше, ніж динамічна їзда, позаяк прискорює термічну деградацію мастила та знос деталей.

Користь перезапуску

Під час тривалого руху в заторі з частими зупинками електронний блок управління може вибрати некоректні адаптивні налаштування тиску. У такому разі водій починає відчувати смикання, навіть якщо механічна частина трансмісії ще не має серйозних пошкоджень.

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У такій ситуації може допомогти коротка зупинка: потрібно вимкнути двигун, перевівши важіль у режим P, зачекати декілька хвилин та запустити мотор знову. Перезапуск дозволяє електронній системі скинути тимчасові помилки та відновити нормальний алгоритм зміни передач.

Правила керування

Щоб зменшити знос елементів трансмісії, не варто постійно рухатися з ледь натиснутими гальмами. Краще збільшити дистанцію до автомобіля попереду та долати її за один раз з повністю увімкненим зчепленням.

Під час коротких зупинок слід просто утримувати педаль гальма, не перемикаючи без потреби режими D, N та P. Якщо коробка передач продовжує смикатися постійно або на панелі з'явилися індикатори помилок, необхідно негайно звернутися на сервіс для діагностики.

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