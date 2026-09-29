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Главная Авто Эта утренняя привычка водителей уничтожает автоматическую коробку передач

Эта утренняя привычка водителей уничтожает автоматическую коробку передач

Ua ru
29 сентября 2026 06:00
Ошибка за рулем: как утренняя привычка водителей разрушает коробку автомат
Автоматическая коробка передач. Фото: consumerreports.org

Большинство водителей привыкли сразу после запуска двигателя включать режим D и трогаться с места. Однако такая поспешность во время ежедневных поездок постепенно изнашивает внутренние узлы автоматической коробки передач. В первые секунды работы гидравлический блок еще не успевает создать необходимое давление масла для правильной смазки. Соблюдение небольшой паузы перед началом движения защищает трансмиссию от износа и позволяет сэкономить значительные средства на обслуживании.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

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Работа гидравлики

Автоматические трансмиссии сочетают в себе сложные механические, электронные и гидравлические элементы. После длительной стоянки масло стекает в поддон, а давление в системе существенно снижается. На автомобилях с большим пробегом изношенные уплотнители замедляют наполнение каналов рабочей жидкостью. Из-за этого первое срабатывание сцеплений происходит в крайне неблагоприятных условиях с повышенным трением.

Роботизированные коробки DSG с сухими сцеплениями получают наибольшую нагрузку во время таких утренних стартов. Трансмиссии с мокрым сцеплением и классические гидротрансформаторы лучше защищены, однако густая холодная смазка все равно ухудшает их работу. Исключением остаются гибридные системы Toyota e-CVT, где подобная проблема практически отсутствует благодаря иным принципам конструкции.

Правильный запуск

Первыми признаками износа автоматической коробки передач становятся задержки при выборе режимов D или R, ощутимые толчки и вибрации во время разгона. Игнорируемые симптомы приводят к выходу из строя мехатроники или сцепления, а это требует дорогостоящего ремонта. Регенерация блоков управления и замена элементов могут стоить тысячи долларов.

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Специалисты советуют после запуска двигателя подождать несколько секунд на холостом ходу. После включения режима D следует выдержать короткую паузу перед отпусканием педали тормоза. Первые несколько сотен метров лучше преодолевать плавно, без резких ускорений, особенно зимой.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда на самом деле следует менять масло в автоматической коробке передач автомобиля. Игнорирование состояния жидкости приводит к быстрому износу фрикционов и забиванию гидроблока.

Также читайте, почему автоматические коробки передач дергаются в пробках. Длительное движение в городских пробках создает повышенную нагрузку на трансмиссию автомобиля.

авто проблемы советы автомобиль трансмиссия коробка передач
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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