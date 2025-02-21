Чому не варто зловживати кнопкою швидкого прогріву салону авто

Кнопка рециркуляції. Фото: rjtkauto.com

Щоб ефективно обігріти автомобіль після морозної ночі, достатньо натиснути кнопку, яка є в кожній машині. Однак занадто часте використання цього методу може призвести до значних незручностей.

Про це написав Auto Swiat.

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Корисна кнопка

Для того, щоб обігріти салон автомобіля, є простий та ефективний спосіб — треба натиснути кнопку внутрішньої циркуляції повітря в салоні. У спекотні дні вона прискорює охолодження всередині авто, а взимку сприяє швидкому обігріву салону. Тому після запуску двигуна просто увімкніть внутрішню рециркуляцію, і салон прогріється швидше.

Де тут підступ

Занадто тривале використання закритого контуру може призвести до запотівання вікон та конденсації вологи в закутках й щілинах автомобіля. Як наслідок, це знижує комфорт подорожі та створює небезпечні ситуації, особливо під час пізніх поїздок, коли ризик сонливості за кермом зростає через брак свіжого повітря.

Втім, це не означає, що ввімкнення внутрішньої циркуляції негайно спричинить проблеми з водяною парою. Просто не слід робити це занадто довго. Якщо морозним ранком кілька разів включити внутрішню рециркуляцію та вимкнути її, коли в салоні потеплішає, нічого страшного не станеться.

Раніше ми писали, скільки бензину спалює обігрів авто. Також експерти пояснили, як зіпсувати двигун, прогріваючи його на морозі.