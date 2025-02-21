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Эта кнопка быстро прогреет авто, но злоупотреблять опасно

21 февраля 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему не стоит злоупотреблять кнопкой быстрого прогрева салона авто
Кнопка рециркуляции. Фото: rjtkauto.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Чтобы эффективно обогреть автомобиль после морозной ночи, достаточно нажать кнопку, которая есть в каждой машине. Однако слишком частое использование этого метода может привести к значительным неудобствам.

Об этом написал Auto Swiat.

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Для того чтобы обогреть салон автомобиля, есть простой и эффективный способ — надо нажать кнопку внутренней циркуляции воздуха в салоне. В жаркие дни она ускоряет охлаждение внутри авто, а зимой способствует быстрому обогреву салона. Поэтому после запуска двигателя просто включите внутреннюю рециркуляцию, и салон прогреется быстрее.

Где здесь подвох

Слишком длительное использование закрытого контура может привести к запотеванию окон и конденсации влаги в закоулках и щелях автомобиля. Как следствие, это снижает комфорт путешествия и создает опасные ситуации, особенно во время поздних поездок, когда риск сонливости за рулем возрастает из-за нехватки свежего воздуха.

Впрочем, это не означает, что включение внутренней циркуляции немедленно вызовет проблемы с водяным паром. Просто не следует делать это слишком долго. Если морозным утром несколько раз включить внутреннюю рециркуляцию и выключить ее, когда в салоне потеплеет, ничего страшного не произойдет.

Ранее мы писали, сколько бензина сжигает обогрев авто. Также эксперты объяснили, как испортить двигатель, прогревая его на морозе.

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