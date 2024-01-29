Тест з ПДР: які знаки на дорозі найчастіше плутають водії-новачки

Ці знаки на дорозі найчастіше плутають водії-новачки — задача з ПДР
Завдання буде корисним як для новачків, так і для досвідчених водіїв. Який з автомобілів може продовжити рух у показаних напрямках?
Задачу запропонував канал "За! Правилами",
Варіанти відповіді
- Водій вантажного автомобіля.
- Водій легкового автомобіля.
- Обоє можуть продовжити рух.
- Обоє не можуть продовжити рух.
Розбір задачі
На перехресті вантажний автомобіль проїжджає прямо, а легковий повертає праворуч. Розглянемо уважно знаки, які встановлені над дорогою.
Над смугою, де знаходиться вантажний автомобіль розміщені два знаки — 4.4 "Рух прямо або праворуч" та 7.5.1 "Вид транспортного засобу".
Перший знак дозволяє рух лише прямо та праворуч. Другий поширюється на вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т. Разом ці знаки дозволяють водієві продовжити рух прямо.
Чи забороняється водію синього легкового автомобіля повернути праворуч? Ні. Адже знак, який він бачить перед собою — це 5.5 "Дорога з одностороннім рухом, а не 4.1 "Рух прямо", як могли сплутати недосвідчені або неуважні водії.
Правильна відповідь №3
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