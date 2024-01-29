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Ці знаки на дорозі найчастіше плутають водії-новачки — задача з ПДР

29 січня 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: які знаки на дорозі найчастіше плутають водії-новачки
Який транспортний засіб може проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Завдання буде корисним як для новачків, так і для досвідчених водіїв. Який з автомобілів може продовжити рух у показаних напрямках?

Задачу запропонував канал "За! Правилами",

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Варіанти відповіді

  1. Водій вантажного автомобіля.
  2. Водій легкового автомобіля.
  3. Обоє можуть продовжити рух.
  4. Обоє не можуть продовжити рух.

Розбір задачі

На перехресті вантажний автомобіль проїжджає прямо, а легковий повертає праворуч. Розглянемо уважно знаки, які встановлені над дорогою.

Над смугою, де знаходиться вантажний автомобіль розміщені два знаки — 4.4 "Рух прямо або праворуч" та 7.5.1 "Вид транспортного засобу".

Перший знак дозволяє рух лише прямо та праворуч. Другий поширюється на вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т. Разом ці знаки дозволяють водієві продовжити рух прямо.

Чи забороняється водію синього легкового автомобіля повернути праворуч? Ні. Адже знак, який він бачить перед собою — це 5.5 "Дорога з одностороннім рухом, а не 4.1 "Рух прямо", як могли сплутати недосвідчені або неуважні водії.

Знак 4.1 "Рух прямо". Фото: autoshkola-navihator.com.ua

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміну його напрямку — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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