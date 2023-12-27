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Лише уважний водій не заплутається у перехрестях та вибере правильний поворот

27 грудня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: в яких напрямках поїде грамотний водій
Куди може проїхати водій червоного авто? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди може проїхати водій червоного автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише напрямок А.
  2. Напрямки А та В.
  3. Усі напрямки, окрім А.
  4. Напрямки А та Б.
  5. Усі напрямки, окрім Г.
  6. Усі напрямки, окрім В.

Розбір задачі

Водієві червоного автомобіля пропонуються чотири варіанти для подальшого руху — А, Б, В і Г.

Перед перехрестям встановлено знак 2.1 "Дати дорогу" (в цій ситуації він ніяк не допоможе) та знак 4.4 "Рух прямо та праворуч".

Останній знак дозволяє рух лише у двох напрямках — прямо або праворуч.

Важливо пам'ятати, що його дія поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

Тобто на першому перехресті ліворуч повернути не можна, а на другому перехресті поворот ліворуч та розворот вже дозволяються.

Отже, у зображеній ситуації дозволяється проїхати за всіма напрямками, окрім повороту ліворуч на першому перехресті (напрямок Г).

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми початок руху та зміна його напрямку — тут і тут.

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