Тест по ПДД: в каких направлениях поедет грамотный водитель

Только внимательный водитель не запутается в перекрестках и выберет правильный поворот
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда может проехать водитель красного автомобиля?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только направление А.
- Направления А и В.
- Все направления, кроме А.
- Направления А и Б.
- Все направления, кроме Г.
- Все направления, кроме В.
Разбор задачи
Водителю красного автомобиля предлагаются четыре варианта для дальнейшего движения — А, Б, В и Г.
Перед перекрестком установлен знак 2.1 "Дать дорогу" (в этой ситуации он никак не поможет) и знак 4.4 "Движение прямо и справа".
Последний знак позволяет движение только по двум направлениям — прямо или направо.
Важно помнить, что его действие распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.
То есть на первом перекрестке слева повернуть нельзя, а на втором перекрестке поворот налево и разворот уже разрешены.
Следовательно, в изображенной ситуации разрешается проехать по всем направлениям, кроме поворота налево на первом перекрестке (направление Г).
Правильный ответ №5
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