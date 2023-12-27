Тест по ПДД: в каких направлениях поедет грамотный водитель

Куда может проехать водитель красного автомобиля? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда может проехать водитель красного автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только направление А. Направления А и В. Все направления, кроме А. Направления А и Б. Все направления, кроме Г. Все направления, кроме В.

Разбор задачи

Водителю красного автомобиля предлагаются четыре варианта для дальнейшего движения — А, Б, В и Г.

Перед перекрестком установлен знак 2.1 "Дать дорогу" (в этой ситуации он никак не поможет) и знак 4.4 "Движение прямо и справа".

Последний знак позволяет движение только по двум направлениям — прямо или направо.

Важно помнить, что его действие распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

То есть на первом перекрестке слева повернуть нельзя, а на втором перекрестке поворот налево и разворот уже разрешены.

Следовательно, в изображенной ситуации разрешается проехать по всем направлениям, кроме поворота налево на первом перекрестке (направление Г).

Правильный ответ №5

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