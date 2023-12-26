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Невнимательный водитель не заметил важной детали и может нарушить правила — как именно

26 декабря 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: куда может проехать авто, не нарушив правила
Куда может проехать водитель? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме начала движения и изменения его направления. Куда может проехать водитель серого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Прямо и направо.
  2. Налево и направо.
  3. Прямо и обратно.
  4. Во всех направлениях, кроме прямо.
  5. Налево и обратно
  6. Все направления разрешены.

Разбор задачи

К перекрестку подъехал серый автомобиль, водителю которого предлагаются четыре варианта для дальнейшего движения.

Знак 2.3 "Главная дорога" в данной ситуации не помощник, а вот знак 4.6. "Движение направо или налево" указывает на разрешенные направления движения.

Следует отметить, что этот знак не запрещает разворот, он не позволяет только движение прямо. Выходит, что все другие направления разрешены?

Обратите внимание, где находится автомобиль — в крайней левой полосе. А оттуда поворот направо запрещается. Читаем п. 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

Следовательно, в показанной ситуации водитель серого авто может проехать либо влево, либо в обратном направлении.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали две задачи по правилам расположения автомобилей на дороге — здесь и здесь.

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