Тест з ПДР: куди може проїхати авто, не порушивши правила

Неуважний водій не помітив важливої деталі та може порушити правила — як саме
Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди може проїхати водій сірого автомобіля?
Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Прямо та праворуч.
- Ліворуч та праворуч.
- Прямо та у зворотному напрямку.
- В усіх напрямках, окрім прямо.
- Ліворуч та у зворотному напрямку
- Усі напрямки дозволені.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхав сірий автомобіль, водієві якого пропонуються чотири варіанти для подальшого руху.
Знак 2.3 "Головна дорога" в цій ситуації не помічник, а от знак 4.6. "Рух праворуч або ліворуч" вказує на дозволені напрямки руху.
Варто зазначити, що цей знак не забороняє розворот, й не дозволяє лише рух прямо. Виходить, що усі інші напрямки дозволені?
Зверніть увагу, де знаходиться автомобіль — у крайній лівій смузі. А звідти поворот праворуч забороняється. Читаємо п. 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".
Отже, у показаній ситуації водій сірого авто може проїхати або ліворуч, або у зворотному напрямку.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.
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