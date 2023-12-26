Тест з ПДР: куди може проїхати авто, не порушивши правила

Куди може проїхати водій? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди може проїхати водій сірого автомобіля?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо та праворуч. Ліворуч та праворуч. Прямо та у зворотному напрямку. В усіх напрямках, окрім прямо. Ліворуч та у зворотному напрямку Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхав сірий автомобіль, водієві якого пропонуються чотири варіанти для подальшого руху.

Знак 2.3 "Головна дорога" в цій ситуації не помічник, а от знак 4.6. "Рух праворуч або ліворуч" вказує на дозволені напрямки руху.

Варто зазначити, що цей знак не забороняє розворот, й не дозволяє лише рух прямо. Виходить, що усі інші напрямки дозволені?

Зверніть увагу, де знаходиться автомобіль — у крайній лівій смузі. А звідти поворот праворуч забороняється. Читаємо п. 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух, напрямок руху визначено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою або рух можливий лише в одному напрямку, установленому конфігурацією проїзної частини, дорожніми знаками чи розміткою".

Отже, у показаній ситуації водій сірого авто може проїхати або ліворуч, або у зворотному напрямку.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували дві задачі з правил розташування автомобілів на дорозі — тут і тут.