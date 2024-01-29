Тест по ПДД: какие знаки на дороге чаще всего путают водители-новички

Какое транспортное средство может проехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача будет полезна как для новичков, так и для опытных водителей. Какой из автомобилей может продолжить движение в указанных направлениях?

Задачу предложил канал "За! Правилами",

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Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель легкового автомобиля. Оба могут продолжить движение. Оба не могут продолжить движение.

Разбор задачи

На перекрестке грузовик проезжает прямо, а легковой автомобиль поворачивает направо. Рассмотрим внимательно знаки, установленные над дорогой.

Над полосой, где находится грузовой автомобиль, расположены два знака — 4.4 "Движение прямо или направо" и 7.5.1 "Вид транспортного средства".

Первый знак разрешает движение только прямо и направо. Второй распространяется на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Вместе эти знаки позволяют водителю продолжить движение прямо.

Запрещается ли водителю синего легкового автомобиля повернуть направо? Нет. Ведь знак, который он видит перед собой — это 5.5” Дорога с односторонним движением, а не 4.1 “Движение прямо”, как могли спутать неопытные или невнимательные водители.

Знак 4.1 "Движение прямо". Фото: autoshkola-navihator.com.ua

Правильный ответ №3

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