Тест по ПДД: какие знаки на дороге чаще всего путают водители-новички

Эти знаки на дороге чаще всего путают водители-новички — задача по ПДД
Задача будет полезна как для новичков, так и для опытных водителей. Какой из автомобилей может продолжить движение в указанных направлениях?
Задачу предложил канал "За! Правилами",
Варианты ответа
- Водитель грузовика.
- Водитель легкового автомобиля.
- Оба могут продолжить движение.
- Оба не могут продолжить движение.
Разбор задачи
На перекрестке грузовик проезжает прямо, а легковой автомобиль поворачивает направо. Рассмотрим внимательно знаки, установленные над дорогой.
Над полосой, где находится грузовой автомобиль, расположены два знака — 4.4 "Движение прямо или направо" и 7.5.1 "Вид транспортного средства".
Первый знак разрешает движение только прямо и направо. Второй распространяется на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Вместе эти знаки позволяют водителю продолжить движение прямо.
Запрещается ли водителю синего легкового автомобиля повернуть направо? Нет. Ведь знак, который он видит перед собой — это 5.5” Дорога с односторонним движением, а не 4.1 “Движение прямо”, как могли спутать неопытные или невнимательные водители.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.
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