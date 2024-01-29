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Эти знаки на дороге чаще всего путают водители-новички — задача по ПДД

29 января 2024 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: какие знаки на дороге чаще всего путают водители-новички
Какое транспортное средство может проехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача будет полезна как для новичков, так и для опытных водителей. Какой из автомобилей может продолжить движение в указанных направлениях?

Задачу предложил канал "За! Правилами",

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Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель легкового автомобиля.
  3. Оба могут продолжить движение.
  4. Оба не могут продолжить движение.

Разбор задачи

На перекрестке грузовик проезжает прямо, а легковой автомобиль поворачивает направо. Рассмотрим внимательно знаки, установленные над дорогой.

Над полосой, где находится грузовой автомобиль, расположены два знака — 4.4 "Движение прямо или направо" и 7.5.1 "Вид транспортного средства".

Первый знак разрешает движение только прямо и направо. Второй распространяется на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Вместе эти знаки позволяют водителю продолжить движение прямо.

Запрещается ли водителю синего легкового автомобиля повернуть направо? Нет. Ведь знак, который он видит перед собой — это 5.5” Дорога с односторонним движением, а не 4.1 “Движение прямо”, как могли спутать неопытные или невнимательные водители.

Знак 4.1 "Движение прямо". Фото: autoshkola-navihator.com.ua

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме начало движения и изменение его направления — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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