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Ці сигнали має знати кожен водій — кому дозволяє продовжити рух регулювальник

7 червня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест з ПДР: кому дозволяє продовжити рух регулювальник на перехресті
Кому можна їхати? Малюнок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій білого автомобіля.
  2. Лише водій трамвая.
  3. Водії трамвая та червоного автомобіля.
  4. Лише водій червоного автомобіля.
  5. Водії білого та червоного автомобілів.
  6. Усім транспортним засобам рух дозволено.

Розбір задачі

До перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та червоне авто проїжджають прямо, а біла машина повертає праворуч.


Ці сигнали має знати кожен водій — кому дозволяє продовжити рух регулювальник - фото 1

Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Зараз він стоїть з правою рукою витягнутою вперед. Що означає цей сигнал?

Читаємо підпункт Б пункту 8.8 ПДР:

Права рука витягнута вперед:

  • з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам - у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
  • з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

Тобто трамваю продовжити рух прямо не можна, адже йому дозволяється лише поворот праворуч. Водієві червоного автомобіля рух заборонений в будь-якому напрямку. Водночас водієві білої машини дозволено продовжити рух у будь-якому напрямку.

Правильна відповідь №1

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