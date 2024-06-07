Тест з ПДР: кому дозволяє продовжити рух регулювальник на перехресті

Ці сигнали має знати кожен водій — кому дозволяє продовжити рух регулювальник
Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водій якого транспортного засобу може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Лише водій білого автомобіля.
- Лише водій трамвая.
- Водії трамвая та червоного автомобіля.
- Лише водій червоного автомобіля.
- Водії білого та червоного автомобілів.
- Усім транспортним засобам рух дозволено.
Розбір задачі
До перехрестя під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та червоне авто проїжджають прямо, а біла машина повертає праворуч.
Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника. Зараз він стоїть з правою рукою витягнутою вперед. Що означає цей сигнал?
Читаємо підпункт Б пункту 8.8 ПДР:
Права рука витягнута вперед:
- з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам - у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника;
- з боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- з правого боку та спини — рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.
Тобто трамваю продовжити рух прямо не можна, адже йому дозволяється лише поворот праворуч. Водієві червоного автомобіля рух заборонений в будь-якому напрямку. Водночас водієві білої машини дозволено продовжити рух у будь-якому напрямку.
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі з регулювальником — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!