Тест по ПДД: кому позволяет продолжить движение регулировщик на перекрестке

Кому можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого транспортного средства может продолжить движение при этом сигнале регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только водитель белого автомобиля. Только водитель трамвая. Водители трамвая и красного автомобиля. Только водитель красного автомобиля. Водители белого и красного автомобилей. Всем транспортным средствам движение разрешено.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали три транспортных средства. Трамвай и красный автомобиль проезжают прямо, а белая машина поворачивает направо.





Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика. Сейчас он стоит с правой вытянутой вперед рукой. Что значит этот сигнал?

Читаем подпункт Б пункта 8.8 ПДД:

Правая рука вытянута вперед:

с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;

со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо;

с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

То есть трамваю продолжить движение прямо нельзя, ведь ему разрешается только поворот направо. Водителю красного автомобиля движение запрещено в любом направлении. В то же время водителю белой машины разрешено продолжить движение в любом направлении.

Правильный ответ №1

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