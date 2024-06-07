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Эти сигналы должен знать каждый водитель — кому позволяет продолжить движение регулировщик

7 июня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Тест по ПДД: кому позволяет продолжить движение регулировщик на перекрестке
Кому можно ехать? Рисунок: "За! Правилами".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого транспортного средства может продолжить движение при этом сигнале регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только водитель белого автомобиля.
  2. Только водитель трамвая.
  3. Водители трамвая и красного автомобиля.
  4. Только водитель красного автомобиля.
  5. Водители белого и красного автомобилей.
  6. Всем транспортным средствам движение разрешено.

Разбор задачи

К перекрестку подъехали три транспортных средства. Трамвай и красный автомобиль проезжают прямо, а белая машина поворачивает направо.


Эти сигналы должен знать каждый водитель - кому позволяет продолжить движение регулятор - фото 1

Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика. Сейчас он стоит с правой вытянутой вперед рукой. Что значит этот сигнал?

Читаем подпункт Б пункта 8.8 ПДД:

Правая рука вытянута вперед:

  • с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
  • со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
  • с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

То есть трамваю продолжить движение прямо нельзя, ведь ему разрешается только поворот направо. Водителю красного автомобиля движение запрещено в любом направлении. В то же время водителю белой машины разрешено продолжить движение в любом направлении.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи с регулировщиком — здесь и здесь.

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