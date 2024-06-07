Тест по ПДД: кому позволяет продолжить движение регулировщик на перекрестке

Эти сигналы должен знать каждый водитель — кому позволяет продолжить движение регулировщик
Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого транспортного средства может продолжить движение при этом сигнале регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только водитель белого автомобиля.
- Только водитель трамвая.
- Водители трамвая и красного автомобиля.
- Только водитель красного автомобиля.
- Водители белого и красного автомобилей.
- Всем транспортным средствам движение разрешено.
Разбор задачи
К перекрестку подъехали три транспортных средства. Трамвай и красный автомобиль проезжают прямо, а белая машина поворачивает направо.
Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика. Сейчас он стоит с правой вытянутой вперед рукой. Что значит этот сигнал?
Читаем подпункт Б пункта 8.8 ПДД:
Правая рука вытянута вперед:
- с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика;
- со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только направо;
- с правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.
То есть трамваю продолжить движение прямо нельзя, ведь ему разрешается только поворот направо. Водителю красного автомобиля движение запрещено в любом направлении. В то же время водителю белой машины разрешено продолжить движение в любом направлении.
Правильный ответ №1
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