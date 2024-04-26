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Непростая задача по ПДД — кто имеет право проехать перекресток

26 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Сложный тест по ПДД: кто может проехать перекресток
Кто может проехать? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого автомобиля имеет право выполнить свой маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиль.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба имеют право.
  4. Оба не имеют права.

Разбор задачи

На перекрестке синий автомобиль поворачивает направо, а белый — налево. Перекресток оборудован светофором, также на нем есть регулировщик.

На основной секции светофора включен красный сигнал, но в дополнительной секции горит зеленая стрелочка, позволяющая проехать направо.


Непростая задача по ПДД — кто имеет право проехать перекресток - фото 1

Если бы на перекрестке не было регулировщика, выполнить запланированный маневр мог бы только водитель синего автомобиля.

Но, читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

То есть водители не обращают внимание на светофор и знаки, а смотрят на жесты регулировщика. А он стоит на перекрестке с вытянутой вперед правой рукой.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Правая рука вытянута вперед с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Таким образом, водители обоих автомобилей могут продолжить движение, ведь для своих маневров они заняли соответствующие крайние положения на проезжей части и включили показатели поворота.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали две интересные задачи на знание сигналов регулировщика — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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