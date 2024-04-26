Сложный тест по ПДД: кто может проехать перекресток

Непростая задача по ПДД — кто имеет право проехать перекресток
Задача по теме регулирования дорожного движения. Водитель какого автомобиля имеет право выполнить свой маневр в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиль.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба имеют право.
- Оба не имеют права.
Разбор задачи
На перекрестке синий автомобиль поворачивает направо, а белый — налево. Перекресток оборудован светофором, также на нем есть регулировщик.
На основной секции светофора включен красный сигнал, но в дополнительной секции горит зеленая стрелочка, позволяющая проехать направо.
Если бы на перекрестке не было регулировщика, выполнить запланированный маневр мог бы только водитель синего автомобиля.
Но, читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".
То есть водители не обращают внимание на светофор и знаки, а смотрят на жесты регулировщика. А он стоит на перекрестке с вытянутой вперед правой рукой.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Правая рука вытянута вперед с левой стороны — разрешено движение трамвая налево, нерельсовым транспортным средствам — по всем направлениям; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".
Таким образом, водители обоих автомобилей могут продолжить движение, ведь для своих маневров они заняли соответствующие крайние положения на проезжей части и включили показатели поворота.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали две интересные задачи на знание сигналов регулировщика — здесь и здесь.
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