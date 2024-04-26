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Непроста задача з ПДР — хто має право проїхати перехрестя

26 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Складний тест з ПДР: хто може проїхати перехрестя
Хто може проїхати? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля має право виконати свій маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Обоє мають право.
  4. Обоє не мають права.

Розбір задачі

На перехресті синій автомобіль повертає праворуч, а білий — ліворуч. Перехрестя обладнане світлофором, також на ньому є регулювальник.

На основній секції світлофора увімкнено червоний сигнал, але в додатковій секції горить зелена стрілочка, яка дозволяє проїхати праворуч.


Непроста задача з ПДР — хто має право проїхати перехрестя - фото 1

Якби на перехресті не було регулювальника, то виконати запланований маневр міг би лише водій синього автомобіля.

Але, читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".

Тобто водії не звертають увагу на світлофор і знаки, а дивляться на жести регулювальника. А він стоїть на перехресті з витягнутою вперед правою рукою.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Права рука витягнута вперед з лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — в усіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Таким чином водії обох автомобілів можуть продовжити рух, адже для своїх маневрів вони зайняли відповідні крайні положення на проїзній частині та увімкнули показчики повороту

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували дві цікаві задачі на знання сигналів регулювальника — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
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