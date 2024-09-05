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Цей тест провалили 49% водіїв — за якою траєкторією дозволено поворот

5 вересня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Швидке тестування з ПДР — за якою траєкторії дозволено повернути ліворуч
Чи дозволений поворот? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Валентин Бандура - Редактор

Задача на знання дорожніх знаків. За якою траєкторії дозволено повернути ліворуч водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією 1.
  2. За траєкторією 2.
  3. За будь-якою траєкторією.

Розбір задачі

Цей тест провалили 49% водіїв — за якою траєкторією дозволено поворот - фото 1

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч. Для цього йому пропонуються дві траєкторії руху. 

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє, відповідно до своєї назви, лише рух прямо.

Але дія знаку поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Тому водію ніщо не заважає проїхати в потрібному напрямку поза межами перехрестя за траєкторією 2 діставшись до переривчастої дорожньої розмітки.

Правильна відповідь №2

Цей тест провалили 49% водіїв — за якою траєкторією дозволено поворот - фото 2
Дорожній знак 4.1. "Рух прямо"

Раніше ми писали, чи дозволено об'їхати місце аварії тротуаром. Також розповідали, як правильно виконувати з'їзд з кругового перехрестя.

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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