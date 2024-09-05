Швидке тестування з ПДР — за якою траєкторії дозволено повернути ліворуч

Чи дозволений поворот? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача на знання дорожніх знаків. За якою траєкторії дозволено повернути ліворуч водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

За траєкторією 1. За траєкторією 2. За будь-якою траєкторією.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч. Для цього йому пропонуються дві траєкторії руху.

Перед перехрестям встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє, відповідно до своєї назви, лише рух прямо.

Але дія знаку поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Тому водію ніщо не заважає проїхати в потрібному напрямку поза межами перехрестя за траєкторією 2 діставшись до переривчастої дорожньої розмітки.

Правильна відповідь №2

Дорожній знак 4.1. "Рух прямо"

Раніше ми писали, чи дозволено об'їхати місце аварії тротуаром. Також розповідали, як правильно виконувати з'їзд з кругового перехрестя.