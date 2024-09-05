Быстрое тестирование по ПДД — по которой траектории разрешено повернуть налево

Разрешен ли поворот? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача на знание дорожных знаков. По какой траектории разрешено повернуть налево водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

Читайте также:

Варианты ответа

По траектории 1. По траектории 2. По любой траектории.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть налево. Для этого ему предлагаются две траектории движения.

Перед перекрестком установлен дорожный знак 4.1 "Движение прямо", позволяющий, согласно своему названию, только движение прямо.

Но действие знака распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Поэтому водителю ничто не мешает проехать в нужном направлении вне перекрестка по траектории 2, добравшись до прерывистой дорожной разметки.

Правильный ответ №2

Дорожный знак 4.1. "Движение прямо"

Ранее мы писали, разрешено ли объехать место аварии по тротуару. Также рассказывали, как правильно выполнить съезд с кругового перекрестка.