ПДД тестирование — правильно ли водитель белого авто съезжает с кругового перекрестка

Водитель белого авто нарушает правила? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме проезда круговых перекрестков. Правильно ли водитель белого автомобиля выполнил съезд одновременно с водителем синей машины?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Правильно. Неправильно.

Разбор задачи

С кругового перекрестка одновременно съезжают два автомобиля. Синий — в правую полосу, а белый — в левую.

Чтобы решить эту задачу, читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части.

Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст помех транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении направо".

Таким образом, водитель белого автомобиля имеет полное право съехать с кругового перекрестка в левую полосу в изображенной на рисунке ситуаии.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали тест по проезду кругового перекрестка, который проваливают 90% водителей. Также писали, как встречным авто на перекрестке одновременно повернуть налево.