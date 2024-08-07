ПДР тестування — чи правильно водій білого авто з'їжджає з кругового перехрестя

Водій білого авто порушує правила? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача на тему проїзду кругових перехресть. Чи правильно водій білого автомобіля виконав з'їзд одночасно з водієм синьої машини?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Правильно. Неправильно.

Розбір задачі

З кругового перехрестя одночасно з'їжджають два автомобілі. Синій — в праву смугу, а білий — в ліву.

Щоб розв'язати цю задачу, читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху, а у разі повороту праворуч слід рухатися ближче до правого краю проїзної частини.

Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Таким чином, водій білого автомобіля має повне право з'їхати з кругового перехрестя в ліву смугу в зображеній на малюнку ситуації.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували тест з проїзду кругового перехрестя, який провалюють 90% водіїв. Також писали, як зустрічним авто на перехресті одночасно повернути ліворуч.